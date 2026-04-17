El Atlético de Madrid de los argentinos y la Real Sociedad definen la Copa del Rey en una final con alto voltaje

El Colchonero llega en alza tras su golpe en Champions y va por el título ante una Reala que quiere volver a gritar campeón.

Hoy 06:05

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán este sábado desde las 16:00 en el estadio La Cartuja de Sevilla, por la final de la Copa del Rey 2025/26. El equipo de Diego Simeone busca su primer título de la temporada, mientras que los vascos quieren dar el golpe y cortar la sequía.

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El Atleti llega con el ánimo por las nubes tras eliminar a FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Luego de ganar 2-0 en el Camp Nou y caer 2-1 en Madrid, avanzó con un global de 3-2 y ahora se medirá con Arsenal en semifinales, manteniendo vivo el sueño de la Orejona.

En la Copa del Rey, el Colchonero tuvo un camino sólido: eliminó a Atlético Baleares, Deportivo La Coruña y goleó 5-0 a Betis en cuartos. En semifinales protagonizó una serie espectacular ante Barcelona, con un global de 4-3, que lo depositó en la gran final.

En la Liga de España, Atlético de Madrid marcha cuarto con 57 puntos, ya sin chances de pelear el título, pero con la clasificación a la próxima Champions prácticamente asegurada.

Del otro lado, la Real Sociedad llega en un gran momento y con hambre de gloria. Su recorrido incluyó victorias ante Negreira, Reus, Eldense, y una clasificación sufrida ante Osasuna por penales. Luego superó a Alavés y, en semifinales, eliminó a su clásico rival, Athletic Club, ganando 1-0 tanto en la ida como en la vuelta.

A seis años de su último título, justamente esta competencia, la Reala quiere volver a levantar la Copa del Rey y dar un golpe ante uno de los grandes del fútbol español.

Con antecedentes recientes parejos en La Liga, donde empataron 1-1 en San Sebastián y el Atleti ganó 3-2 en Madrid, la final promete ser cerrada, intensa y con mucho en juego en Sevilla.

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