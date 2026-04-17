Tras la salida de Mascherano, el Inter Miami de Messi se pone a prueba en su visita a Colorado Rapids

Las Garzas buscan una reacción tras un arranque irregular y un cambio de técnico que sacudió al plantel.

Hoy 06:08

Inter Miami afrontará este sábado un partido clave cuando visite a Colorado Rapids, en el marco de la octava jornada de la MLS. Será el debut de Guillermo Hoyos como entrenador, tras la sorpresiva salida de Javier Mascherano.

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El nuevo DT asumió el cargo esta semana y tendrá su primera prueba en Denver, en un contexto donde el equipo necesita recuperar confianza y resultados. “Es un equipo ganador, que siempre compite de la mano del mejor jugador de la historia”, expresó Hoyos, en referencia a Lionel Messi, figura del equipo.

Inter Miami no atraviesa su mejor momento. La eliminación en la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC fue un golpe duro, y además el equipo todavía no ganó en su nuevo estadio, el Nu Stadium, donde ya disputó dos encuentros.

En la MLS, las Garzas marchan terceras en la Conferencia Este con 12 puntos, a cuatro del líder Nashville, por lo que necesitan sumar para no perder terreno en la pelea.

El rival tampoco será sencillo. Colorado Rapids, que cuenta con el brasileño Rafael Navarro como una de sus figuras, está sexto en el Oeste con la misma cantidad de puntos que Inter Miami. Tanto Navarro como Messi llegan como goleadores de sus equipos, con cinco tantos cada uno.

La jornada también tendrá otros focos de atención. Nashville buscará sostener la punta del Este ante Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, mientras que en el Oeste la pelea está al rojo vivo entre Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes y Los Angeles FC.

Con técnico nuevo y la presión de mejorar, Inter Miami se pone a prueba en un partido que puede marcar el inicio de una nueva etapa.

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