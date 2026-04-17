Suncho Corral conmemoró el 80° aniversario de la independencia de la República Árabe Siria

Del acto protocolar participó el vicegobernador Carlos Silva Neder.

Hoy 19:25

En la ciudad de Suncho Corral se llevó a cabo el acto protocolar en conmemoración del 80° aniversario de la independencia de la República Árabe Siria, en una jornada cargada de emoción, memoria y reconocimiento a las raíces culturales de esta colectividad presente en la provincia.

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La ceremonia contó con la participación de vicegobernador Carlos Silva Neder y el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera, quienes fueron recibidos por el intendente de Suncho Corral, Francisco Vittar. También fueron parte el presidente de Ferab y de la Sociedad Sirio Libanesa, Eden Habel Sapag, y el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, Héctor Banco. Además de diputados nacionales y provinciales y autoridades municipales de la zona.

Durante el acto se entonaron los himnos nacionales de la República Argentina y de Siria y se realizó la ofrenda floral por parte de las autoridades. La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Gregorio Makantasis.

Al tomar la palabra, el vicegobernador transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez y destacó el acompañamiento permanente del Gobierno de la provincia a la comunidad árabe. Expresó también su orgullo por este acto en Suncho Corral, resaltando la fuerte presencia y legado del pueblo sirio-libanés en Santiago de Estero.

Silva Neder puso en valor el aporte cultural y la integración con la comunidad local. También subrayó la importancia del diálogo, la paz y la memoria para fortalecer la convivencia.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero expresó: “En este 80º aniversario de la independencia de Siria conmemoramos una fecha que simboliza lucha, memoria y dignidad”.

“Recordamos que la verdadera independencia solo se consolidó con la retirada de las tropas en 1946, tras años de resistencia. Hoy, lamentablemente, seguimos viendo injerencias, conflictos y el sufrimiento de nuestros pueblos en Medio Oriente”, agregó.

Al finalizar señaló: “Desde la diáspora, reafirmamos la necesidad de unidad entre sirios, libaneses y palestinos como camino hacia una paz duradera, elevamos nuestro pedido por el fin de la violencia y por una comunidad internacional comprometida con la justicia y la paz”.