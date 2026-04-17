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Natalie Portman anunció que está embarazada y espera su tercer hijo a los 44 años

La actriz confirmó la noticia en una entrevista y reveló que atraviesa esta etapa con gratitud y serenidad. Será su primer hijo junto al músico francés Tanguy Destable.

Hoy 19:50

Natalie Portman confirmó este viernes que está embarazada de su tercer hijo, el primero fruto de su relación con el músico francés Tanguy Destable.

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La actriz de 44 años compartió la noticia en una entrevista publicada por Harper’s Bazaar. “Tanguy y yo estamos muy entusiasmados”, declaró la ganadora del Oscar. “Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”.

Portman, cuyo padre es médico especialista en fertilidad, destacó que comprende la dificultad que entraña el embarazo para muchas mujeres.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Tengo muchas personas que quiero que han tenido momentos muy difíciles con eso, y quiero ser respetuosa también con eso. Es algo hermoso y lleno de alegría, pero tampoco es algo fácil”, señaló al mismo medio.

Y agregó: “Sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente y estoy muy agradecida. Tengo una profunda apreciación y gratitud”.

La estrella de cine indicó a la revista que tiene “más energía” de la que esperaba y que está “atesorando cada momento”, ya que sabe que “probablemente sea la última vez”.

“Hay una calma esta vez, y el hecho de conocerme a mí misma: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor. Eso hace que la experiencia sea hermosa cada día”, sostuvo.

Natalie Portman lució su vientre este viernes al salir a las calles de París, donde cubrió su abdomen con abrigos de gran tamaño.

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