Roxette sorprendió al tocar “Ji ji ji” en vivo durante su show en Buenos Aires

La banda sueca volvió al país y sorprendió con una versión del clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en un momento que se volvió viral.

Hoy 21:13

El regreso de Roxette a la Argentina, tras 14 años de ausencia, se convirtió en una verdadera fiesta. En el Arena de Buenos Aires, la banda liderada por Per Gessle —junto a la voz de Lena Philipsson— repasó sus grandes éxitos ante un público que no dejó de cantar y bailar.

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Pero uno de los momentos más impactantes de la noche llegó con un inesperado homenaje al rock nacional. Durante la presentación de los músicos, el guitarrista Christoffer Lundquist interpretó “Ji ji ji”, el emblemático tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La reacción fue inmediata: el estadio explotó en un pogo masivo al ritmo del clásico, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La gira internacional, que ya pasó por Sudáfrica y Australia con funciones agotadas, recorre los grandes hits del grupo como “The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “Spending My Time” y “It Must Have Been Love”, esta última con más de 900 millones de reproducciones en Spotify. Cada show se convierte en un viaje emocional que conecta generaciones.

Esta nueva etapa de la banda llega tras la muerte de Marie Fredriksson en 2019. Desde entonces, Gessle encontró una forma de mantener vivo el legado del grupo, apostando a una renovación que conserva la esencia original.

No es la primera vez que Roxette se anima a versionar clásicos argentinos. En una visita anterior al país, el grupo ya había sorprendido al público con “De música ligera”, el histórico tema de Soda Stereo, reafirmando su conexión con los fans locales.