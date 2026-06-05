Mediante un comunicado en redes, la familia del Indio Solari confirmó su fallecimiento

A través de sus redes oficiales, el entorno del músico confirmó la noticia y compartió un mensaje cargado de emoción.

Hoy 13:47

La familia de Indio Solari confirmó este viernes su fallecimiento mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que expresaron el dolor por la pérdida del reconocido músico argentino.

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“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está”, señala el texto que rápidamente se viralizó y generó una fuerte repercusión entre seguidores y figuras del ámbito artístico.

En el mismo mensaje, el entorno del artista agregó expresiones de profundo dolor y destacó el impacto de la noticia tanto en su círculo íntimo como en el público que lo acompañó durante décadas.

Asimismo, adelantaron que en las próximas horas informarán el lugar y las condiciones en las que se realizará la despedida pública del músico, para que sus seguidores puedan asistir a rendirle homenaje.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está”, señala el texto que rápidamente se viralizó.