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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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Mediante un comunicado en redes, la familia del Indio Solari confirmó su fallecimiento

A través de sus redes oficiales, el entorno del músico confirmó la noticia y compartió un mensaje cargado de emoción.

Hoy 13:47
Indio Solari

La familia de Indio Solari confirmó este viernes su fallecimiento mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que expresaron el dolor por la pérdida del reconocido músico argentino.

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“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está”, señala el texto que rápidamente se viralizó y generó una fuerte repercusión entre seguidores y figuras del ámbito artístico.

En el mismo mensaje, el entorno del artista agregó expresiones de profundo dolor y destacó el impacto de la noticia tanto en su círculo íntimo como en el público que lo acompañó durante décadas. 

Asimismo, adelantaron que en las próximas horas informarán el lugar y las condiciones en las que se realizará la despedida pública del músico, para que sus seguidores puedan asistir a rendirle homenaje.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está”, señala el texto que rápidamente se viralizó.

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