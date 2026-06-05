Preocupación en la parroquia de Mailín por una seguidilla de robos

Integrantes de la comunidad denunciaron daños y hechos de inseguridad en el predio y solicitaron mayor presencia policial.

Hoy 14:33

La parroquia de Mailín volvió a ser víctima de un hecho delictivo, en lo que sus autoridades califican como una seguidilla de robos que se viene repitiendo desde el año pasado y que genera preocupación en la comunidad.

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En diálogo con Noticiero 7, integrantes de la institución expresaron su angustia y señalaron que los ingresos se producen principalmente durante la noche, cuando el predio queda sin custodia. Según relataron, en los últimos episodios se registraron daños en distintas instalaciones, además de la sustracción de elementos y la rotura de accesos.

Las referentes de la parroquia indicaron que incluso se han encontrado objetos abandonados en el lugar, como prendas y un cuchillo, lo que agrava la preocupación por la situación de inseguridad. También mencionaron que las cámaras de seguridad muestran a una persona encapuchada que aparentemente conoce el funcionamiento del predio, lo que genera sospechas sobre la planificación de los hechos.

Desde la institución remarcaron que, pese a las denuncias realizadas, los episodios continúan y afectan tanto a la parroquia como a los espacios que funcionan dentro del mismo complejo, como un jardín de infantes y otras actividades comunitarias.

Ante este escenario, solicitaron mayor presencia policial en la zona o la asignación de un puesto fijo de vigilancia, con el objetivo de prevenir nuevos hechos delictivos y brindar mayor tranquilidad a la comunidad que diariamente asiste al lugar.