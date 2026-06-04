Franco Colapinto terminó 15° en las prácticas del viernes en el GP de Mónaco de la F1

El piloto argentino de Alpine se ubicó en el puesto 15 tanto en la FP1 como FP2 en el circuito del Principado.

Hoy 14:24

Franco Colapinto completó una jornada sobria en las prácticas libres del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine se ubicó en el 15° puesto tanto en la primera como en la segunda sesión, en un día clave para sumar confianza en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

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En la segunda práctica libre, Colapinto completó 29 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1:14.758. La jornada tuvo como líder a Lewis Hamilton, con un registro de 1:13.026, apenas por delante de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, quien quedó segundo con 1:13.137.

El argentino tuvo un pequeño susto durante la FP2, cuando su rueda delantera izquierda rozó el muro de contención en una de las curvas del circuito callejero. Por precaución, regresó a boxes para que el equipo revisara posibles daños en el monoplaza.

En la primera práctica libre, el piloto de Alpine había completado 31 vueltas sobre el asfalto monegasco y también finalizó 15°, con un mejor tiempo de 1:16.189. Quedó a 0.361 de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 10° en esa tanda.

Para Colapinto, la FP1 fue una primera toma de contacto con un trazado que exige precisión, paciencia y confianza antes que velocidad pura. Las dos banderas rojas de la sesión limitaron el rodaje disponible para todos los equipos y le impidieron completar una vuelta totalmente limpia en las mejores condiciones.

Aun así, el argentino pudo acumular información valiosa sobre el comportamiento del Alpine A526 en las calles del Principado, un aspecto clave pensando en la clasificación del sábado.

La diferencia con Gasly marca el trabajo que tendrá por delante el equipo antes de la qualy, que en Mónaco vale más que en cualquier otro circuito. En un trazado donde adelantar es casi imposible, largar bien posicionado puede definir gran parte del resultado final.

El propio Colapinto ya lo había advertido en la previa: “Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera”.

El podio de los más rápidos de la jornada quedó integrado por Hamilton, Leclerc y Max Verstappen, quien terminó tercero a 0.168. Más atrás se ubicaron George Russell y Kimi Antonelli, con diferencias de 0.379 y 0.503, respectivamente.

La primera sesión tuvo dos interrupciones importantes. La primera bandera roja apareció a 24 minutos del final, cuando Isack Hadjar protagonizó un fuerte golpe a la salida de la Piscina y destruyó el alerón delantero de su Red Bull, además de dañar la parte trasera del auto.

La segunda interrupción llegó casi sobre el cierre y tuvo como protagonista a Fernando Alonso, quien tocó suavemente la pared con su Aston Martin y dejó elementos del auto en la pista. Esa situación obligó a detener definitivamente la práctica.

Con una jornada de aprendizaje y sin mayores daños, Colapinto cerró el viernes con rodaje acumulado y datos importantes para Alpine. Ahora, el gran objetivo será mejorar el rendimiento a una vuelta en la clasificación, el momento más determinante del fin de semana en Montecarlo.