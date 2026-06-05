El comercio santiagueño ya tiene definido su cronograma para los feriados de junio

La Cámara de Comercio e Industria y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron el funcionamiento del sector durante el lunes 15 y el sábado 20.

Hoy 14:03

El funcionamiento del comercio en Santiago del Estero durante los feriados de junio quedó definido luego de un acuerdo entre la Cámara de Comercio e Industria y el Sindicato de Empleados de Comercio, comunicado en una conferencia de prensa realizada este mediodía.

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De acuerdo a lo informado, el lunes 15 de junio los locales permanecerán cerrados en el marco del feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, afectando a la actividad en todo el sector.

En cambio, el sábado 20 de junio la atención será normal, pese a tratarse del Día de la Bandera, jornada en la que se recuerda al General Manuel Belgrano. A esto se suma que el domingo 21 se celebra el Día del Padre, lo que completa un fin de semana de particular relevancia para la actividad comercial.

Las autoridades de ambas entidades señalaron que el objetivo del entendimiento es ordenar la actividad y brindar mayor previsibilidad a comerciantes, trabajadores y consumidores frente a un calendario con dos fechas importantes.

De este modo, el comercio provincial tendrá un esquema diferenciado en junio, con cierre total el lunes 15 y funcionamiento habitual el sábado 20.