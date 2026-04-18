Acusan a Brian Sarmiento de “hacer de todo” para no pagar la cuota alimentaria: qué firmó en Gran Hermano

El participante tuvo que firmar un oficio judicial que llegó al reality de Telefe.

Hoy 10:36

Brian Sarmiento, el exfutbolista, que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada con la promesa de “ponerse al día” con la cuota alimentaria de sus hijas, ahora enfrenta un fuerte revés judicial: la Justicia ya embargó parte de su sueldo y él presentó un pedido de nulidad para intentar evitar el pago de una deuda millonaria.

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Hace un mes, un oficio judicial llegó a Telefe y Sarmiento tuvo que firmarlo dentro del reality. Aunque el canal no lo hizo público, este viernes se conoció que el exjugador fue notificado del embargo sobre su sueldo.

Según detalló Santiago Riva Roy en DDM, “ya salió el embargo por el primer 1,5 millones de pesos del sueldo de Brian para la cuenta de la Justicia. La deuda total asciende a 12 millones”.

La reacción de Tessie, la ex de Brian Sarmiento

Pero la polémica no termina ahí. El periodista reveló que, mientras públicamente Sarmiento decía que entraba a GH para juntar plata y cumplir con sus obligaciones, su abogado presentó un pedido de nulidad sobre los 11 millones restantes de la deuda. Es decir, busca que la Justicia deje sin efecto la mayor parte del monto reclamado.

Al enterarse de esto, Tessie Jazmín Poza, madre de Frida Sarmiento, le envió un audio a Riva Roy donde expresó su indignación: “Me enteré del pedido de la nulidad de la deuda y no puedo creerlo. Porque hace unos días el representante dijo que Brian había entrado a Gran Hermano para pagar esa deuda. ¡Y ahora quiere que la anulen!“.

“Claramente no entró para saldar las deudas”, expresó Tessie. Y cerró: “Es un papelón”.

Los reclamos de las madres y el drama familiar

Sarmiento es papá de Mía (14) y Aixa (13), fruto de su relación con Diana, una mujer española que lo denunció por abandono emocional y económico. Además, tiene a Frida, hija de su vínculo con Tessie Jazmín Poza.

Ambas madres reclaman el incumplimiento de la cuota alimentaria. En el caso de Diana, la situación llegó a tal punto que pidió a la Justicia quitarle la responsabilidad parental a Sarmiento y otorgársela a su actual pareja, quien cumple el rol de padre con las chicas. Según la denuncia, hace años que el exfutbolista no viaja a verlas ni las llama para cumpleaños o fiestas.