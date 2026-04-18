Marie-Louise Eta hizo historia en la Bundesliga, pero debutó con derrota en Unión Berlín

La entrenadora se convirtió en la primera mujer en dirigir en una de las cinco grandes ligas de Europa, aunque su equipo cayó 2-1 ante Wolfsburgo.

Hoy 13:25

La historia tuvo su primer capítulo en la Bundesliga. Marie-Louise Eta se transformó en la primera mujer en dirigir a un equipo de Primera División en una de las cinco grandes ligas de Europa, al ponerse al frente de Unión Berlín. Sin embargo, su debut no fue el esperado: su equipo cayó como local por 2-1 ante Wolfsburgo en la 30ª fecha.

Con pasado reciente en las divisiones juveniles del club, todas las miradas estuvieron puestas en su estreno. Pero el conjunto visitante golpeó en los momentos justos con goles de Patrick Wimmer y Dženan Pejčinović, mientras que el descuento de Oliver Burke no alcanzó para evitar la caída.

Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por el hito. A sus 34 años, Eta asumió el desafío tras la salida de Steffen Baumgart, luego de una etapa con buenos números en la Sub 19 del club, donde cosechó 13 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 22 partidos dirigidos.

En cuanto a la tabla, Unión Berlín quedó en la 11ª posición con 32 puntos, todavía enfocado en asegurar la permanencia. Por su parte, Wolfsburgo continúa comprometido en la lucha por no descender, a poca distancia de St. Pauli y Borussia Monchengladbach.