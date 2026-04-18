Disfruta de yoga y arte en el Parque Botánico de Jujuy

Hoy se llevará a cabo desde las 16 una actividad familiar de yoga y arte en el Parque Botánico Municipal, con inscripción previa.

Hoy 14:15

El Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel" en el barrio Los Perales de Jujuy abrirá sus puertas hoy a una actividad única denominada "Yoga dinámico y naturaleza", que comenzará a las 16 horas y está destinada a toda la familia.

La propuesta busca conectar con uno mismo en un entorno natural, ofreciendo una oportunidad para activar el cuerpo, liberar tensiones y reconectar en el corazón de las Yungas.

La actividad estará guiada por Carolina Seas, una reconocida profesora de Yoga y Artes Visuales, quien generará un espacio de bienestar, movimiento consciente y conexión con la naturaleza.

Esta nueva iniciativa tiene como objetivo involucrar a la comunidad jujeña en la valorización de la reserva natural, a través de una caminata consciente por los senderos del parque y la práctica de yoga en un entorno verde y mágico.

Los participantes deberán llevar una manta o mat de yoga y no se requiere experiencia previa para unirse a esta experiencia.

Los cupos son limitados y cuentan con un costo, por lo que los interesados deben reservar su espacio enviando un mensaje al teléfono 3884037073.

Además del yoga, la actividad incluye una experiencia de pintura utilizando materiales cotidianos y naturales como medio de expresión. Según una entrega de prensa, "a través de pigmentos simples, cada persona explorará cómo utilizarlos para captar algo del entorno y de la experiencia compartida".