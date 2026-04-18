Cecilia Insinga revela los motivos de su renuncia a TN y El Trece

Cecilia Insinga explica las razones detrás de su sorpresiva renuncia a TN y El Trece, un cambio fundamental en su carrera tras 15 años en el canal.

Hoy 15:43

La reciente renuncia de Cecilia Insinga a TN y El Trece ha generado un amplio debate en el ámbito de los medios de comunicación. Esta decisión, que tomó tiempo en madurar, representa un nuevo comienzo para la periodista, quien ha dedicado 15 años de su vida laboral a estas instituciones.

En un mensaje dirigido a sus seguidores a través de redes sociales, Insinga compartió los motivos detrás de su salida. Mencionó que, a pesar de recibir numerosos mensajes preguntando sobre su posible regreso al canal, ella sigue disfrutando de un tiempo de vacaciones y reflexionando sobre su futuro profesional.

La periodista expresó que abandonar un lugar donde fue tan feliz no fue una decisión sencilla. Sin embargo, siente que es el momento adecuado para explorar nuevos horizontes y desafíos en su carrera. “Obviamente son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de tanto”, afirmó, destacando su satisfacción por el tiempo pasado en TN y El Trece.

Sobre su posible regreso, Insinga fue clara al señalar que “no creo que vuelva”. Esta afirmación refleja su deseo de avanzar y de no aferrarse a un pasado que, aunque gratificante, necesita ser dejado atrás para permitir el crecimiento personal y profesional.

Insinga también subrayó la importancia de cerrar ciclos en la vida. “A veces para que se puedan abrir otras puertas más grandes hay que saber decir adiós a tiempo”, comentó, dejando entrever su disposición a recibir nuevas propuestas y a seguir contribuyendo al periodismo.

La comunicadora concluyó su mensaje enfatizando que su salida no es un adiós, sino un “hasta luego”. Se mostró optimista y con muchas ganas de lo que el futuro puede ofrecerle, resaltando su entusiasmo por nuevas oportunidades en su carrera.