En vivo: el Atlético de Madrid de los argentinos y la Real Sociedad definen la Copa del Rey en una final con alto voltaje

El Colchonero llega en alza tras su golpe en Champions y va por el título ante una Reala que quiere volver a gritar campeón.

Hoy 17:14

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán este sábado desde las 16:00 en el estadio La Cartuja de Sevilla, por la final de la Copa del Rey 2025/26. El equipo de Diego Simeone busca su primer título de la temporada, mientras que los vascos quieren dar el golpe y cortar la sequía.

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