Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 ABR 2026 | 30º
X
Somos Deporte

En vivo: el Atlético de Madrid de los argentinos y la Real Sociedad definen la Copa del Rey en una final con alto voltaje

El Colchonero llega en alza tras su golpe en Champions y va por el título ante una Reala que quiere volver a gritar campeón.

Hoy 17:14

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán este sábado desde las 16:00 en el estadio La Cartuja de Sevilla, por la final de la Copa del Rey 2025/26. El equipo de Diego Simeone busca su primer título de la temporada, mientras que los vascos quieren dar el golpe y cortar la sequía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

_______________
TEMAS Club Atlético de Madrid Diego Simeone Copa del Rey Julián Álvarez

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Comisionado municipal habría hecho desaparecer más de $ 100 millones con viviendas sociales "fantasmas"
  2. 2. “Siempre sostuvo a sus alumnos”: dolor en las redes por la muerte de un conocido docente
  3. 3. El tiempo para este sábado 18 de abril en Santiago del Estero: anuncian un sábado cálido y con cielo mayormente nublado
  4. 4. Caputo se reunió con Georgieva y el FMI ratificó su respaldo al plan económico argentino
  5. 5. Alarma en Pozuelos: amenazas con mención de “granada casera” contra un colegio a través de Instagram
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT