Gimnasia venció a Estudiantes de Río Cuarto y se metió en zona de clasificación

El Lobo se impuso por 1-0 en El Bosque para quedar entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Apertura.

Hoy 17:34

Gimnasia le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en La Plata por la fecha 15 del Torneo Apertura y se metió en zona de playoffs de la Zona B.

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El único gol del encuentro lo marcó Marcelo Torres de penal en el primer tiempo.

A falta de dos jornadas para el cierre de la etapa regular -la novena pendiente y la 16°-, el Lobo quedó séptimo con 20 puntos.

Sin embargo, la pelea por esos puestos sigue muy apretada: Barracas Central tiene 19 unidades, mientras que Tigre y Racing suman 18, aunque los tres equipos todavía les queda por delante el partido correspondiente a esta fecha.

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