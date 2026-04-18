Condenan a prisión perpetua a Oscar Rocha por el asesinato de Gabriela Arroyo

La justicia de Tucumán impuso hoy la pena máxima a Oscar Alberto Rocha por el homicidio de Gabriela Arroyo, destacando la gravedad del delito en el contexto de violencia de género.

Hoy 17:21

Oscar Alberto Rocha, de 32 años, ha sido condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de su pareja, Gabriela Mercedes Arroyo, de 25 años, ocurrido el 2 de marzo de 2025, en el barrio La Costanera Norte de la Capital tucumana.

El tribunal que dictó la sentencia estuvo compuesto por las juezas María Valeria Mibelli, Eliana Karina Gómez Moreira y Guido Leandro Cattáneo. La acusación fue presentada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, liderada por Pedro Gallo, con la participación de la auxiliar fiscal María José Agüero y Javier Gonzales Llonch.

El crimen se produjo en un contexto de violencia de género, que fue un factor determinante en la calificación del delito. Rocha agredió a Arroyo de manera brutal, utilizando golpes y humillaciones mientras se encontraban en una motocicleta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas, cuando Rocha y Arroyo cayeron de la moto en la intersección de Raúl Colombres y calle Principal. En ese momento, el acusado comenzó a golpear a la víctima, insultándola y ejerciendo violencia física de manera reiterada.

Tras la agresión inicial, Rocha logró subir a Gabriela nuevamente a la motocicleta con la ayuda de un transeúnte, pero continuó su ataque. Al llegar a la intersección de avenida Circunvalación y calle Blas Parera, le propinó un codazo que hizo caer a Arroyo del rodado.

Una vez en el suelo, Rocha descendió de la moto y continuó con la golpiza, zamarreando a Gabriela y golpeando su cabeza contra el suelo, lo que le causó un traumatismo encéfalo craneano y una fractura en la bóveda craneana. Estas lesiones resultaron fatales.