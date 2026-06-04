Detienen a hombre con pedido de captura por delitos sexuales en Santa Fe

La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un hombre con pedido de captura por delitos sexuales y amenazas tras una intensa labor de inteligencia criminal.

Hoy 04:38

En un operativo reciente, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe logró la aprehensión de un individuo identificado como M.A.G., quien contaba con un pedido de captura por presuntos delitos contra la integridad sexual y amenazas.

La detención se llevó a cabo en la localidad de Cabal, resultado de una exhaustiva investigación realizada por la División Capturas durante varias semanas. Los efectivos policiales determinaron el posible paradero del sospechoso en una zona costera cercana al río Salado.

La búsqueda se inició tras recibir una orden de aprehensión el 29 de mayo, emitida por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), con la intervención del juez Martín Urdiales.

Con esta autorización judicial, los investigadores emprendieron distintas tareas de inteligencia criminal que facilitaron la localización del hombre. Durante la mañana del miércoles, los agentes se trasladaron al lugar, encontraron al individuo y procedieron a su detención.

Una vez aprehendido, el sospechoso fue notificado sobre los hechos que se le imputan en la causa actualmente en curso. La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones Región I, la cual a su vez informó al juez interviniente.

El magistrado ordenó que el acusado permanezca privado de libertad y sea trasladado a Medicina Legal para una revisión médica, además de realizar los trámites de identificación correspondientes.

Asimismo, el detenido quedó a disposición de la Oficina de Gestión Judicial, que deberá determinar el lugar, día y horario de la audiencia imputativa, donde se formalizarán las acusaciones en su contra.