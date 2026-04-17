En vivo: el Chelsea de Enzo y Garnacho choca ante el United de Lisandro, por la Premier

Con la vuelta de Fernández los Blues buscan recuperarse en casa, mientras que los Red Devils necesitan ganar para sostener su lugar entre los de arriba.
Chelsea y Manchester United se enfrentarán este sábado desde las 16.00 en Stamford Bridge, por la fecha 33 de la Premier League 2025/26. Con objetivos altos pero presentes irregulares, ambos equipos se juegan mucho en un tramo decisivo de la temporada. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Chelsea y Manchester United se enfrentarán este sábado desde las 16.00 en Stamford Bridge, por la fecha 33 de la Premier League 2025/26. Con objetivos altos pero presentes irregulares, ambos equipos se juegan mucho en un tramo decisivo de la temporada.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO