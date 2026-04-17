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En vivo: el Chelsea de Enzo y Garnacho choca ante el United de Lisandro, por la Premier

Con la vuelta de Fernández los Blues buscan recuperarse en casa, mientras que los Red Devils necesitan ganar para sostener su lugar entre los de arriba.

Hoy 17:00

Chelsea y Manchester United se enfrentarán este sábado desde las 16.00 en Stamford Bridge, por la fecha 33 de la Premier League 2025/26. Con objetivos altos pero presentes irregulares, ambos equipos se juegan mucho en un tramo decisivo de la temporada.

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