Preocupación en Real Madrid por Raúl Asencio: perdió seis kilos por una infección bacteriana

Después de un empeoramiento en el cuadro del defensor y un paso por el hospital, el futbolista finalmente fue diagnosticado con una enterocolitis bacteriana.

Hoy 15:35

El Real Madrid atraviesa horas de preocupación por la salud de Raúl Asencio, quien debió ser hospitalizado tras empeorar de un cuadro de gastroenteritis que arrastraba desde hace varios días.

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El defensor sufrió una fuerte descompensación que derivó en la realización de estudios médicos, los cuales confirmaron que padece una enterocolitis bacteriana. Como consecuencia del cuadro, el jugador llegó a perder seis kilos, lo que encendió las alarmas en el cuerpo médico del club.

Asencio ya había mostrado signos de malestar en la práctica del martes, la última antes del viaje a Alemania, y debió retirarse antes de tiempo. Por este motivo, no fue incluido en la lista que el entrenador Álvaro Arbeloa definió para enfrentar al Bayern Munich por la revancha de los cuartos de final de la Champions League.

Tras permanecer internado, el futbolista recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio, bajo seguimiento y a la espera de una evolución favorable, según informó el club a través de un breve parte oficial.

La situación también generó preocupación por el antecedente reciente del jugador, quien en los últimos meses sufrió distintos problemas de salud: en noviembre tuvo otra gastroenteritis, en diciembre presentó un cuadro febril y en febrero atravesó un episodio gripal.

El caso recuerda lo ocurrido con Kylian Mbappé, quien durante el último Mundial de Clubes debió ser hospitalizado por un cuadro similar, lo que incluso le impidió disputar los primeros partidos del torneo.

Por el momento, no hay precisiones sobre los tiempos de recuperación de Asencio, aunque en el entorno del club confían en que pueda dejar atrás el problema en los próximos días.