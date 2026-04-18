Guardó el cadáver de su madre durante dos años para poder seguir cobrando su pensión

Ocultó el fallecimiento de su madre, ocurrido en el 2023, para acceder a sus cuentas bancarias y continuar percibiendo cerca de unos 1.350 dólares mensuales.

Hoy 14:11

Un hombre de 60 años ha admitido que ocultaba el cuerpo de su madre fallecida en un congelador para cobrar su pensión, tras ser detenido en la localidad británica de Porthcawl.

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El caso salió a la luz en febrero de este año, cuando la Policía de Gales del Sur realizó un control de bienestar tras la alerta de los doctores de que no tenían noticias de la mujer, Sylvia Phillips, de 89 años.

Los agentes hallaron los restos en el congelador de la vivienda y procedieron a la detención Christopher Phillips, su hijo, como sospechoso, informó el Daily Mail.

Phillips ocultó el fallecimiento de su madre, ocurrido según la corte en el 2023, para acceder a sus cuentas bancarias y continuar percibiendo cerca de 1.000 libras (unos 1.350 dólares) mensuales de su fondo de pensión, dinero que destinaba a mantener su estilo de vida.

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El acusado compareció ante el Tribunal de la Corona de Cardiff, donde se declaró culpable de impedir un entierro legal, además de dos cargos de fraude por acceder a las cuentas de su madre fallecida y quedarse con su pensión. Por el momento los forenses no han podido dictaminar cómo se produjo el deceso.

La defensa solicitó aplazar la sentencia para la elaboración de un informe psiquiátrico del acusado. La jueza decidió posponer el fallo hasta el próximo 2 de junio.