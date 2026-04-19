Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ABR 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Manchester City le ganó un duelo clave al Arsenal, quedó a tiro de la cima y sueña con la Premier League

Los Ciudadanos se impusieron por 2-1 y achicaron la brecha a tres puntos con un partido menos a falta de cinco fechas para el cierre del torneo.

Hoy 15:05
Manchester City festejo

Manchester City derrotó por 2-1 a Arsenal y se ilusiona con pelear el título en la Premier League. Con este triunfo, el conjunto ciudadano quedó a solo tres puntos de la cima y con un partido pendiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El marcador lo abrió Rayan Cherki para los locales, pero la respuesta fue inmediata: Kai Havertz marcó el empate parcial para los Gunners.

En el complemento, apareció Erling Haaland con una definición de primera para sellar el 2-1 definitivo.

Los dirigidos por Pep Guardiola se mantienen más vivos que nunca en la lucha por el campeonato, mientras que Arsenal profundiza su irregularidad y sumó su tercera derrota en los últimos cinco partidos.

TEMAS Premier League Manchester City FC Arsenal FC

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Desmantelaron un kiosco de drogas en La Banda y detuvieron a dos mujeres
  2. 2. Detuvieron a un cordobés de 43 años con una menor de 14 en un alojamiento en Los Telares
  3. 3. El tiempo para este domingo 19 de abril en Santiago del Estero: la lluvia sorprende y se mantendría durante toda la jornada
  4. 4. Dolor en La Banda por la muerte del historiador y profesor Miguel Ángel Castillo
  5. 5. Ciro y Los Persas hicieron vibrar el Nodo Tecnológico ante una multitud en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT