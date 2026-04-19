Manchester City le ganó un duelo clave al Arsenal, quedó a tiro de la cima y sueña con la Premier League

Los Ciudadanos se impusieron por 2-1 y achicaron la brecha a tres puntos con un partido menos a falta de cinco fechas para el cierre del torneo.

Hoy 15:05

Manchester City derrotó por 2-1 a Arsenal y se ilusiona con pelear el título en la Premier League. Con este triunfo, el conjunto ciudadano quedó a solo tres puntos de la cima y con un partido pendiente.

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El marcador lo abrió Rayan Cherki para los locales, pero la respuesta fue inmediata: Kai Havertz marcó el empate parcial para los Gunners.

En el complemento, apareció Erling Haaland con una definición de primera para sellar el 2-1 definitivo.

Los dirigidos por Pep Guardiola se mantienen más vivos que nunca en la lucha por el campeonato, mientras que Arsenal profundiza su irregularidad y sumó su tercera derrota en los últimos cinco partidos.