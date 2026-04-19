El municipio entregó equipamiento informático a la Biblioteca Juan Bautista Alberdi

El intendente Roger Nediani encabezó el encuentro con referentes de la institución y destacó la importancia de fortalecer el acceso al conocimiento en la comunidad.

Hoy 15:53

En un encuentro orientado a potenciar el acceso al conocimiento y la modernización de las instituciones culturales de la ciudad, el intendente Roger Nediani recibió a los miembros de la Biblioteca Juan Bautista Alberdi para formalizar la entrega de nuevos insumos informáticos.

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Esta acción forma parte de un programa integral de asistencia que el municipio lleva adelante para acompañar el crecimiento de los espacios educativos y culturales bandeños. Durante la reunión, se destacó que la incorporación de estas herramientas tecnológicas permitirá a la histórica institución dar impulso a proyectos educativos, coordinando acciones que beneficien directamente el desarrollo intelectual de los ciudadanos.

Desde la gestión del intendente Nediani, se subrayó que el apoyo a las bibliotecas es una prioridad estratégica. "Reconocemos la invaluable contribución de las bibliotecas a la cultura y la educación de nuestra comunidad", expresaron desde el Ejecutivo municipal.

A través del trabajo conjunto entre el municipio y las bibliotecas de la ciudad de La Banda, se busca fomentar el conocimiento facilitando el acceso a la información para estudiantes y vecinos de todas las edades, como también crear espacios de encuentro, consolidando a las bibliotecas como centros de reunión social y debate de ideas.

"Trabajar de manera continua con nuestras bibliotecas es trabajar por el futuro de La Banda. Estos insumos no son sólo herramientas técnicas, sino puentes para que más vecinos puedan acceder al mundo del aprendizaje y la realización de nuevos proyectos", señaló el jefe comunal.

Con esta entrega, el Municipio de la Ciudad de La Banda reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura cultural, entendiendo que el fortalecimiento de estas instituciones es fundamental para el progreso social.

Cabe destacar, que este apoyo no es un hecho aislado: continuando con el trabajo que viene haciendo durante su gestión, el intendente colaboró con la reestructuración de la biblioteca anteriormente, sentando las bases para esta nueva etapa de mantenimiento y modernización.

Esta acción forma parte de un programa integral de asistencia que el municipio lleva adelante para acompañar el crecimiento de los espacios educativos y culturales bandeños.