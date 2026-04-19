Comercio fue contundente y goleó a Yanda en barrio Norte

El Tripero se impuso por 4-1 sobre el elenco del sur capitalino en el marco de la segunda fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 15:12

Comercio Central Unidos goleó por 4-1 a Yanda FC en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El “Tripero”, que venía de empatar con Güemes en el debut, mostró contundencia y se quedó con una clara victoria gracias a las conquistas de Hugo Cortez y Francisco Corral, figuras del encuentro.

Cortez abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Corral amplió la ventaja sobre el cierre de esa etapa, a los 45’. Ya en el complemento, nuevamente Cortez apareció a los 4 minutos para marcar el tercero.

Yanda logró descontar a través de Isaías Figueroa, quien convirtió de penal a los 8 minutos del segundo tiempo, pero Corral selló la goleada con otro penal a los 35’, estableciendo el 4-1 definitivo.

De esta manera, Yanda comenzó el torneo con el pie izquierdo, teniendo en cuenta que su partido de la primera fecha ante Central Córdoba fue postergado por cuestiones climáticas.

LO QUE VIENE

En la próxima fecha, Comercio visitará al Ferroviario, mientras que Yanda intentará recuperarse como local ante Estudiantes.