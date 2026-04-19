Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ABR 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Boca le ganó a River en el Monumental y estallaron los memes

El Xeneize se quedó con el Superclásico como visitante y las redes sociales reaccionaron con una catarata de burlas y creatividad.

Hoy 19:45
Boca meme

Boca Juniors se impuso 1 a 0 ante River Plate en el Estadio Monumental y se quedó con un Superclásico que rápidamente tuvo su tercer tiempo en las redes sociales. Tras el pitazo final, los hinchas no tardaron en volcar su ingenio y comenzaron a viralizarse una gran cantidad de memes.

La victoria del equipo xeneize en condición de visitante desató una ola de burlas, principalmente dirigidas al clásico rival, que venía de vivir una gran previa con un recibimiento impactante. Justamente, ese contraste entre la fiesta en las tribunas y el resultado final fue uno de los ejes más explotados en las imágenes virales.

Las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de publicaciones con ironías, chicanas y referencias al resultado, a los rendimientos individuales y a distintas situaciones del partido. 

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Club Atlético River Plate Superclásico

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron a un cordobés de 43 años con una menor de 14 en un alojamiento en Los Telares
  2. 2. Desmantelaron un kiosco de drogas en La Banda y detuvieron a dos mujeres
  3. 3. Sifonazo Monumental: con gol de Paredes, Boca le ganó a River y se quedó con el Superclásico
  4. 4. El tiempo para este domingo 19 de abril en Santiago del Estero: la lluvia sorprende y se mantendría durante toda la jornada
  5. 5. Dolor en La Banda por la muerte del historiador y profesor Miguel Ángel Castillo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT