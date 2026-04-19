Boca le ganó a River en el Monumental y estallaron los memes

Boca Juniors se impuso 1 a 0 ante River Plate en el Estadio Monumental y se quedó con un Superclásico que rápidamente tuvo su tercer tiempo en las redes sociales. Tras el pitazo final, los hinchas no tardaron en volcar su ingenio y comenzaron a viralizarse una gran cantidad de memes.

La victoria del equipo xeneize en condición de visitante desató una ola de burlas, principalmente dirigidas al clásico rival, que venía de vivir una gran previa con un recibimiento impactante. Justamente, ese contraste entre la fiesta en las tribunas y el resultado final fue uno de los ejes más explotados en las imágenes virales.

Las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de publicaciones con ironías, chicanas y referencias al resultado, a los rendimientos individuales y a distintas situaciones del partido.