Cristian Mazzón asumirá como DT de Mitre y comienza un nuevo ciclo

Tras la salida de Mayor, la dirigencia apostó por un hombre de la casa para revertir el complicado presente del Aurinegro.

Hoy 20:19

Mitre ya tiene nuevo entrenador: Cristian Mazzón será el encargado de conducir al equipo de forma definitiva en lo que resta de la temporada de la Primera Nacional. La decisión llega luego de la salida de Carlos Mayor tras la derrota ante Ferro.

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Miguel, quien dejó en claro la confianza en el nuevo ciclo: “A él le tenemos que depositar toda la confianza, queremos un hombre de la casa que dirija este plantel”, expresó el mandatario aurinegro.

Mazzón iniciará así su segundo ciclo en la institución, aunque la primera vez fue de forma interina. Tendrá el desafío inmediato de revertir un presente complicado, con el equipo en zona de descenso y sin encontrar regularidad en el torneo. La dirigencia apuesta a su conocimiento del club para cambiar el rumbo.

Además, desde la conducción fueron autocríticos con el momento del equipo: “Esto no es solamente el partido de hoy, todos vemos en la cancha que el rendimiento no era el esperado”, agregó el presidente, marcando que la decisión responde a un análisis más profundo del bajo nivel mostrado en las últimas fechas.