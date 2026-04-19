Ian Lucas sufrió un accidente doméstico en su casa y hay preocupación por su salud

El reciente ganador de MasterChef Celebrity debió ser trasladado a una clínica luego de sufrir una profunda herida en una mano. Recibió puntos de sutura y ya se recupera en su domicilio.

Hoy 20:49

Ian Lucas vivió un fin de semana de preocupación luego de sufrir un accidente doméstico en su casa del barrio porteño de Belgrano, una situación que obligó a pedir asistencia médica inmediata y derivó en su traslado de urgencia a una clínica. La noticia comenzó a circular este domingo, cuando se viralizaron imágenes del reciente ganador de MasterChef Celebrity subiendo a una ambulancia junto a su madre, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y generó distintas especulaciones sobre su estado de salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió en su domicilio, donde se encontraba acompañado por su mamá. Según se conoció horas después, todo se originó mientras lavaba los platos. En medio de una escena cotidiana, uno de los elementos se rompió y le provocó un corte profundo en una de sus manos. Lo que en principio pudo haber parecido un accidente menor rápidamente escaló, ya que la herida comenzó a sangrar de manera intensa y no lograban detener la hemorragia.

La primera información sobre el caso comenzó a circular en Infama (América TV) y fue sumando detalles con el correr de las horas. En un principio, el revuelo también estuvo alimentado por el desconcierto de algunos vecinos, que lograron captar el momento exacto en que Ian era asistido y trasladado. Al no reconocer a la mujer que estaba con él, en un comienzo surgieron versiones equivocadas sobre quién lo acompañaba. Algunos creyeron que se trataba de una joven y eso aumentó aún más el misterio alrededor de la escena. Sin embargo, poco después se aclaró que era su madre, quien estaba con él al momento del accidente y lo acompañó durante toda la asistencia médica.

La situación tomó estado público cuando esas imágenes empezaron a circular, dejando ver al influencer subiendo a una ambulancia de un servicio de medicina prepaga. El impacto fue inmediato: Ian Lucas venía de atravesar uno de los momentos más felices y exitosos de su carrera tras haberse consagrado campeón de MasterChef Celebrity, por lo que la noticia de una urgencia médica causó sorpresa y preocupación. Más aún porque, en las primeras horas, no estaba del todo claro qué había pasado.

Con el correr del día, desde su entorno llevaron tranquilidad y en el ciclo que conduce Marcela Tauro explicaron lo sucedido. Fue su representante quien se comunicó con periodistas del ciclo para dar precisiones sobre el cuadro. Allí confirmó que se había tratado de un accidente casero: el corte fue producto de un plato roto mientras Ian estaba lavando, y la profundidad de la herida hizo necesario el traslado a una clínica para una mejor atención. De acuerdo con esa misma información, lo atendieron en el Sanatorio Los Arcos, donde los profesionales de salud pudieron controlar la situación.

En el centro médico le realizaron las curaciones correspondientes, limpiaron la herida y finalmente le colocaron dos puntos de sutura. Además, como parte del protocolo habitual ante este tipo de lesiones, también le aplicaron la vacuna antitetánica. Tras ser asistido y quedar fuera de peligro, Ian pudo regresar a su casa pocas horas después, ya con la tranquilidad de que el accidente no había pasado a mayores.

Si bien el episodio terminó siendo un susto, la repercusión fue inmediata. Ian venía de consolidarse como uno de los nombres más comentados de la televisión luego de su paso por MasterChef Celebrity, un reality en el que logró destacarse y que le abrió nuevas puertas en la pantalla. De hecho, ya se había confirmado que seguirá ligado a Telefe y que formará parte, junto a Marley, de la próxima cobertura del Mundial de Fútbol 2026 en Por el mundo.

Por estas horas, Ian Lucas descansa en su casa y atraviesa la recuperación acompañado por los suyos, luego de una jornada inesperada que transformó un simple momento de rutina en una urgencia médica.