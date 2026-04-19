Argentina e Israel anunciaron los “Acuerdos de Isaac”: de qué se trata la iniciativa

Cancillería informó en un comunicado sobre el tratado que fue acordado por Javier Milei y Benjamin Netanyahu.

Hoy 19:48

El Gobierno argentino anunció en la tarde de este domingo que lanzarán los “Acuerdos de Isaac” junto con Israel. A través de un comunicado, Cancillería informó que se trata de un entendimiento que alcanzaron el presidente Javier Milei con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

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En el escrito que se difundió en las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que estos acuerdos “constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y socios afines en el Hemisferio Occidental, los descendientes de Isaac y las naciones de tradición judeocristiana, en defensa de la libertad y la democracia, y en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico“.

"Los países participantes impulsarán acciones concretas basadas en estos principios. Se realizarán esfuerzos orientados a incrementar la coordinación contra organizaciones terroristas, con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en el Hemisferio Occidental“, explicaron en el comunicado.

Y añadieron: “La iniciativa también busca fomentar la coordinación y el alineamiento en foros internacionales, así como promover un marco para ampliar la cooperación en innovación, tecnología, comercio y apertura económica”.

La medida había sido informada en la mañana de este domingo, donde el mandatario argentino señaló que este entendimiento es una “iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”.

En tanto, en el escrito destacaron que este acuerdo “se inspira en la visión de los Acuerdos de Abraham del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Los Acuerdos de Isaac fueron concebidos por el Presidente Milei, quien se ha consolidado como un referente en favor de la libertad y la esperanza en la región”.

“Los Acuerdos de Isaac tienen como objetivo promover la paz mediante acciones que impulsen la estabilidad regional a largo plazo, la seguridad y la prosperidad económica. Le damos la bienvenida a la ampliación de los Acuerdos para incluir a otras naciones afines del Hemisferio Occidental que compartan estos valores”, completaron el escrito.

El anuncio de este entendimiento llegó tras la tercera visita de Javier Milei a Israel desde que asumió la presidencia argentina en el 2023. Poco después de su llegada a suelo israelí, Milei realizó una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, acompañado por funcionarios y autoridades locales.

Cerca del mediodía de la Argentina, el presidente llegó al encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión bilateral en la que ambos mandatarios ratificaron la alianza que mantienen desde la llegada del libertario a la Casa Rosada y sellaron una serie de acuerdos entre ambos países.

Tras un encuentro privado, ambos mandatarios compartieron una declaración a la prensa junto a otros funcionarios israelíes.

Junto al presidente estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).