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La baja de último momento que informó Central Córdoba para enfrentar a Platense

El Ferroviario perdió a uno de sus titulares para el choque de esta tarde frente al Calamar.

Hoy 17:01

Central Córdoba informó una baja de último momento para el encuentro de esta tarde frente a Platense, por la fecha 15 del Torneo Apertura, que se disputa en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades.

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A través de un comunicado oficial, el club detalló: “El futbolista Santiago Moyano quedó afuera del encuentro a último momento debido a un absceso dental. El delantero Bautista Gerez se suma al banco de suplentes para este encuentro”.

De esta manera, Santiago Moyano no podrá ser de la partida en un partido importante para el Ferroviario, que pierde a uno de sus habituales titulares.

Qué es un absceso dental

Un absceso dental es una infección bacteriana grave que provoca la acumulación de pus en la raíz del diente o la encía. Suele generar dolor intenso y pulsátil, acompañado de inflamación y fiebre, y requiere atención odontológica urgente para evitar complicaciones mayores que pueden extenderse a la mandíbula o incluso al resto del organismo.

Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió preservar al jugador y ajustar la convocatoria, con el ingreso de Bautista Gerez entre los suplentes.

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