Gimnasia de Mendoza buscará engrosar su promedio ante un entonado Lanús

El Lobo busca seguir sumando para sostener la categoría, mientras que el Granate quiere acercarse a la clasificación a octavos.

Hoy 00:53

Gimnasia de Mendoza y Lanús se enfrentarán este domingo desde las 21.45 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un partido con objetivos bien distintos.

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El conjunto mendocino atraviesa un proceso de reconstrucción tras el cambio de entrenador. Con la llegada de Darío Franco, en reemplazo de Ariel Broggi, el equipo logró cierta estabilidad. En su debut, el nuevo DT consiguió un resonante triunfo 3-2 ante Vélez, mientras que en la última jornada igualó 1-1 frente a Platense en Vicente López. Sin embargo, el miércoles quedó eliminado por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El flojo arranque de temporada condiciona al Lobo, que tiene pocas chances de meterse en los octavos de final. Su principal objetivo en este 2026 es mantenerse en la categoría: actualmente se ubica 24° en la tabla general y en zona comprometida en los promedios, donde ocupa el puesto 28, solo por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, el presente de Lanús es mucho más favorable. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de recuperarse en la Copa Libertadores, donde tras caer en el debut ante Mirassol, logró un triunfo 1-0 frente a Always Ready y se acomodó en el Grupo G.

En el ámbito local, el Granate se ubica tercero en la Zona A con 22 puntos, a cuatro unidades del límite de clasificación. Un triunfo en Mendoza lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs, con chances concretas de disputar la fase inicial como local en La Fortaleza.

Datos del partido

Hora: 21.45

21.45 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Felipe Viola

Felipe Viola VAR: José Carreras

José Carreras Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

El encuentro aparece como una prueba exigente para Gimnasia de Mendoza, que buscará hacerse fuerte en casa, mientras que Lanús intentará dar otro paso firme rumbo a los octavos de final del torneo.