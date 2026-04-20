Autos Robados presenta "El Antídoto" en Santiago del Estero

Con un show que promete punk y grunge, la banda se presenta este próximo sábado 25 de abril en El Observatorio.

Hoy 19:21

El rock nacional vuelve a rugir en el corazón de Santiago del Estero. Este sábado 25 de abril, El Observatorio Centro Cultural recibe a Autos Robados para presentar en vivo "El Antídoto", su propuesta más reciente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una trayectoria construida a base de shows intensos y letras que interpelan, Autos Robados se ha consolidado como una de las bandas más potentes de la escena rockera argentina. Su sonido, una mezcla explosiva de punk, rock clásico y actitudes garage, encuentra en "El Antídoto" un concepto que va más allá del título: una invitación a sacudirse la rutina a través de la música en vivo.

Cabe destacar que Autos Robados es una banda de rock, formada en el año 2016 en la ciudad de Quilmes. Integrada por Federico Soto en voz y guitarra, Lucas Ramos en bajo y coros, Emmanuel Baldovino Yovine en batería y Nicolás Salvador Ruiz en guitarra y coros.

Las entradas anticipadas son limitadas y puedes conseguirlas en el Observatorio Centro Cultural (Independencia 1665), Black store (Pellegrini 125 - Gal Miguelito) o por al alpogo.com.

Autos Robados El Antídoto