Crítica de "Turno de noche"

La estrella de 'Stranger Things' Joe Keery, Georgina Campbell y Liam Neeson protagonizan esta delicia para los que echen de menos una sesión golfa de terror sci-fi ochentero.

Hoy 07:09

Por Fran Chico

Para Fotogramas

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En los años 80 vivimos un revival de las películas de ciencia ficción posteriores a la II Guerra Mundial iniciado por el remake 'La invasión de los ultracuerpos' (1978), y pronto comenzaron a sucederse versiones cada vez más paródicas de las invasiones alienígenas silenciosas como 'El terror llama a su puerta' (1986) y la reinterpretación de 'La masa devoradora' (1958), 'El terror no tiene forma' (1988). 'Turno de noche' sigue la estela de todas ellas 40 años después, con varios homenajes evidentes, pero si hay un referente ineludible ése sería 'La solitaria muerte de Jordy Verrill', un segmento escrito y protagonizado por el mismísimo Stephen King y dirigido por George A. Romero como parte de la antología 'Creepshow' (1982), donde un hongo viscoso y verde salido de un meteorito se expandía por la granja y el cuerpo de un desesperado campesino en una comedia slapstick de un humor muy negro.

En la película de Jonny Campbell, que regresa al cine 20 años después de la infravalorada 'Autopsia de un alien' (2006), la estrella de 'Stranger Things' Joe Keery se enfrenta a un parásito vegetal que, al igual que en 'The Last of Us', convierte a los infectados en zombis controlados con el único objetivo de buscar nuevas víctimas -por ejemplo, una banda de moteros saqueadores a lo 'Zombi' (1978) de, una vez más, Romero- y reproducirse. Solo que en esta ocasión la acción se enmarca en una base militar abandonada con híbridos humano-alienígenas reventando por todos lados y salpicando de pringue verde a todo lo que pase por delante, mientras la joven pareja de guardias de seguridad vive una comedia romántica y un maravilloso Liam Neeson sigue riéndose de sí mismo como militar retirado repleto de achaques.