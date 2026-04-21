"Con el cambio de matriz económica, empresas que tenían ventajas ahora la van a pasar mal"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama, en relación a los desafíos que empresas textiles del Gran Buenos Aires deberán enfrentar.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó el actual contexto económico y advirtió que el cambio de matriz productiva podría generar efectos dispares en el país, con un escenario más complejo para empresas radicadas en el Gran Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su columna de este martes en Radio Panorama, el especialista destacó que las exportaciones de marzo alcanzaron niveles récord, al igual que el superávit comercial. En ese sentido, citó un informe de Morgan Stanley que proyecta exportaciones por 100 mil millones de dólares para este año, lo que representaría un máximo histórico.

Sin embargo, advirtió sobre posibles tensiones en el conurbano bonaerense. “Un economista muy escuchado por el círculo rojo, Ricardo Arriazu, plantea que el problema está en el Gran Buenos Aires, donde puede haber una crisis porque hay empresas que antes tenían ventajas y ahora la van a pasar mal”, explicó.

Granados señaló que este proceso podría contrastar con la situación en el interior del país, donde algunas economías regionales comienzan a mostrar signos de dinamismo. En ese marco, mencionó que cuatro provincias registraron crecimiento del empleo formal: San Juan, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero.

Además, remarcó señales de inversión en distintas regiones. “Un empresario del interior me comentaba que hay zonas donde se están vendiendo lotes, se compran manzanas y cadenas de supermercados buscan instalarse”, indicó y destacó el desarrollo en Punta Colorada, donde finaliza un gasoducto y se proyecta un puerto de aguas profundas destinado a la exportación de gas, con mercados como Alemania entre los destinos posibles.

Granados también hizo referencia a que ese proyecto originalmente iba a ubicarse en Bahía Blanca, y cuestionó la decisión del gobernador Axel Kicillof de no avanzar en esa dirección. “Ahí se ve cómo la ideología no permitió desarrollar un lugar clave. Hoy lo importante es crecer, más allá de las posiciones ideológicas”, sostuvo.

Finalmente, el analista remarcó que el próximo año será determinante para evaluar el impacto de estos cambios en la economía argentina, con especial atención en la evolución del conurbano y las oportunidades que se abren en el interior del país.