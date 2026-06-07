Quimsa enfrenta a Gimnasia con la necesidad de reaccionar para igualar la final

Tras la derrota del sábado, la Fusión recibe desde las 21 al conjunto de Comodoro Rivadavia en el segundo juego de la serie decisiva de la Liga Nacional.

Hoy 07:17

Quimsa afrontará esta noche un partido clave en la final de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión recibirá nuevamente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el Estadio Ciudad, por el segundo juego de la serie que definirá al campeón.

El conjunto santiagueño está en desventaja luego de perder el primer encuentro como local por 82-73, en un partido en el que pagó caro su mal primer tiempo y no pudo completar la reacción en el tramo final.

Por eso, el equipo dirigido por Lucas Victoriano necesita imponerse esta noche para igualar la serie antes de viajar a Comodoro Rivadavia.

La Fusión deberá corregir los errores que le costaron el partido del sábado, especialmente en el arranque, donde Gimnasia logró tomar una ventaja importante y manejó los tiempos del juego.

Del otro lado, el conjunto patagónico buscará dar otro golpe en Santiago del Estero y quedar 2-0 arriba, una diferencia que podría ser determinante de cara a la continuidad de la serie.

Con el apoyo de su gente, Quimsa intentará recuperar su mejor versión, hacerse fuerte en casa y viajar al sur con la definición igualada.

El cronograma de la final

La serie se jugará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: Quimsa 73-82 Gimnasia.

Juego 2: lunes 8 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 3: jueves 11 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 4: sábado 13 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 5: miércoles 17 de junio, 22.10, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 6: sábado 20 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 7: martes 23 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.