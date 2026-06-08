Adorni ultima detalles para presentar su declaración jurada antes del debut de Argentina en el Mundial

El jefe de Gabinete prevé presentar su patrimonio el lunes 15, un día antes del debut de la Albiceleste. En el Gobierno confían en que la agenda futbolera ayude a bajar el impacto político de la causa.

Hoy 07:42

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ultima los detalles de la declaración jurada que presentará ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo investigación.

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Aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada, desde el entorno del ministro coordinador sostienen que la presentación no pasaría del lunes 15 de junio. Ese calendario coincide con la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, previsto para el martes 16 frente a Argelia, desde las 22, en Kansas City.

En la Casa Rosada observan con atención el escenario político y también el contexto futbolero. Si bien el Mundial comenzará días antes, la expectativa del oficialismo está puesta especialmente en el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que podría concentrar gran parte de la agenda pública y mediática.

Según trascendió, la demora de Adorni para presentar la actualización de su patrimonio respondería a dos motivos. Por un lado, desde su entorno aseguran que buscó evitar interferir en el curso de la investigación judicial, que avanza con la recopilación de pruebas para determinar su situación. Por otro, también habría intentado tomar distancia de la presión interna ejercida por algunos sectores del oficialismo.

Una de las voces que reclamó públicamente acelerar los tiempos fue la senadora Patricia Bullrich, quien ya presentó su propia declaración jurada y pidió que el jefe de Gabinete hiciera lo mismo antes del vencimiento formal del plazo, fijado para el 31 de julio.

“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza. Su responsabilidad como funcionario es presentarla”, sostuvo Bullrich desde Mendoza, luego de haber dado a conocer el detalle de su patrimonio.

El pedido de anticipar la presentación abrió una nueva tensión dentro del oficialismo, donde algunos sectores interpretaron la postura de Bullrich como un intento de diferenciarse y ocupar un perfil propio dentro del espacio libertario.

Mientras tanto, en la plana mayor del Poder Ejecutivo esperan que Adorni pueda aclarar su situación patrimonial y reducir el impacto político de la causa. En paralelo, la interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también desplazó parte de la atención mediática en los últimos días.

Con el debut argentino en el Mundial cada vez más cerca, el Gobierno confía en que la agenda futbolera permita tomar aire y correr de eje los temas que vienen generando incomodidad en la Casa Rosada. Sin embargo, el efecto de ese clima también dependerá del desempeño de la Selección Argentina en el arranque de la competencia.