Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

La mujer estaba en su departamento del barrio porteño de Palermo y fue encontrada tras un llamado para alertar que había alguien descompensado.

Hoy 09:05

Este domingo por la noche, fue hallada sin vida la reconocida actriz María Rosa Fugazot. Tenía 83 años. La mujer estaba en su departamento del barrio porteño de Palermo y fue encontrada tras un llamado para alertar que había alguien descompensado.

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Hace casi un año fue la muerte de su hijo René Bertrand, un hecho que fue muy difícil de sobrellevar para la actriz.

Según confirmaron fuentes policiales de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, los oficiales fueron a un edificio de la calle Güemes al 4700, en el barrio de Palermo, luego de un llamado por una persona descompensada por lo cual también fue convocado el SAME.

Fueron los médicos del SAME los que certificaron que Maria Rosa Fugazot, de 83 años, fue la persona que murió. En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín Parrando, Secretaría de Leandro Alonso que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.