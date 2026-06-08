Rachel Zegler captó todas las miradas en los Tony y anticipa un rol clave en Broadway

La actriz brilló en la alfombra roja de los Premios Tony 2026 y confirmó su regreso a los escenarios con un papel icónico en “Evita”.

Hoy 09:15

La actriz Rachel Zegler fue una de las grandes protagonistas de los Premios Tony 2026, donde no solo deslumbró en la alfombra roja, sino que también reafirmó su proyección dentro del mundo del teatro.

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La joven de 25 años acaparó la atención con un vestido marrón oscuro de estilo sensual y escote pronunciado, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la ceremonia, considerada la más importante del teatro estadounidense.

Durante la gala, Zegler tuvo un rol activo como intérprete y presentadora, lo que reafirma su creciente vínculo con el ámbito teatral, más allá de su consolidada carrera en el cine.

En ese sentido, la actriz confirmó que en 2027 regresará a Broadway, en Nueva York, para asumir uno de los desafíos más importantes de su carrera: interpretar a Eva Perón en el musical Evita. Se trata de un papel emblemático que, según expresó, representa “una oportunidad única en la vida”.

Zegler, nacida en 2001, alcanzó la fama internacional tras imponerse entre más de 30.000 aspirantes para protagonizar West Side Story (2021), actuación que le valió un Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia o Musical, convirtiéndose en la ganadora más joven en esa categoría.

A lo largo de su carrera también participó en producciones como “Shazam! Fury of the Gods” (2023) y “Y2K” (2024), afianzando su presencia en la industria cinematográfica.

Sin embargo, su elección como protagonista de la versión live action de “Blancanieves” generó una fuerte polémica a nivel mundial, lo que derivó en una intensa exposición mediática. La actriz reconoció que esta situación le provocó una gran presión, al punto de tener que recurrir a terapia psicológica.

En paralelo a su crecimiento profesional, Zegler fue incluida en 2022 en la lista Forbes 30 Under 30, destacándose como una de las jóvenes más influyentes del espectáculo.