Por trabajos de mejoras: EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:40

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 9 de junio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Quebracho Coto y Villa Nueva (dpto. Pellegrini); 08:30 a 11:30 hs afectando al barrio Juan Díaz de Solís Ampliación de la ciudad Capital; de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de El Quemado (dpto. Robles); de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Aeropuerto, Aeropuerto Ampliación y Lomas del Golf de la ciudad Capital; de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Pozo del Monte y a la zona rural comprendida entre Sumampa y Ramírez de Velazco (dpto. Quebrachos); de 11:00 a 14:00 hs afectando a la localidad de El Polear (sobre Ruta 34 vieja); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Parte de Sol de Julio (dpto. Ojo de Agua); de 14:00 a 17:00 hsd afectando a los barrios Villa Rosita y El Cruce de la ciudad de La Banda y de 15:00 a 18:00 hs afectando a parte del barrio Libertad de la ciudad Capital (comprendido entre Libertad, Fortín, San Martín y Santa Rosa).

Miércoles 10 de junio: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San José del Boquerón (dpto. Pellegrini y Copo); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Garza (dpto. Sarmiento); de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Horcotucucuna y Ramírez de Velazco (dpto. Quebrachos); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Sol de Julio (dpto. Ojo de Agua) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Maquito (dpto. Capital).