Añatuya se enfrenta a la niebla y temperaturas frescas: clima incierto para hoy Lunes 8 de junio de 2026

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Mundial 2026
La ciudad de Añatuya presenta hoy una densa niebla que afecta la visibilidad. Se anticipan cambios en el clima para los próximos días, con temperaturas variables.
Hoy, en Añatuya, los añatuyenses se despiertan bajo una intensa niebla que cubre la ciudad, brindando un paisaje algo misterioso. La temperatura actual es de 12.9 °C, pero la sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 8.8 °C.
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La humedad en el ambiente es notable, con un 97% que contribuye a la presencia de esta niebla. El viento sopla a 7.6 km/h desde el sur-suroeste, aunque no se espera que esto cambie significativamente la sensación térmica.
Para hoy, el pronóstico indica un día nublado, con temperaturas que oscilarán entre 12.9 °C y 19.7 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un clima cambiante, aunque no se prevén precipitaciones.
El martes, se espera un día soleado, con mínimas de 10.3 °C y máximas que llegarán a 19.6 °C. Este cambio permitirá a los habitantes disfrutar de un respiro del clima más frío y húmedo que hemos tenido recientemente.
Finalmente, el miércoles volverá a ser un día nublado, con mínimas de 13.4 °C y máximas de 17.9 °C. Los añatuyenses deben estar atentos a las variaciones, ya que el clima puede ser impredecible en esta época del año.