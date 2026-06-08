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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 15º
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"Hay 19 millones de personas que están endeudadas y 5 con una mora de tres meses"

Así lo indicó en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:23

En su columna de este lunes para Radio Panorama, el periodista económico Osvaldo Granados trazó un panorama sobre distintas variables de la actualidad económica, con foco en el endeudamiento de la población, las modificaciones en las paritarias y las proyecciones energéticas en Río Negro.

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En primer lugar, Granados alertó sobre el crecimiento de la mora en los créditos, al señalar que “hay 19 millones de personas endeudadas y 5 millones con una mora de tres meses”. En ese sentido, explicó que la problemática no se concentra en el sistema bancario tradicional, sino en el auge de nuevas entidades financieras. “Con los bancos no hay problema, en los últimos años hay 114 empresas nuevas, que son entidades no bancarias”, indicó.

Según detalló, gran parte de los deudores en situación crítica son jóvenes que accedieron a préstamos a través de billeteras virtuales, atraídos por la facilidad de acceso, aunque con tasas de interés elevadas. “Ese es uno de los temas que deberán arreglar, pero no sé cómo”, advirtió.

Por otra parte, se refirió a cambios en el esquema de negociaciones salariales. “Lo nuevo es que tienen voz y voto las comisiones internas, se terminaron los capos de los sindicatos”, sostuvo, al tiempo que remarcó que esto podría derivar en negociaciones más fragmentadas según cada región. “Las comisiones internas van a pedir una cosa en una provincia y otra en otra provincia”, explicó.

Finalmente, Granados destacó las expectativas generadas en torno a proyectos energéticos, al mencionar que el gobernador de Río Negro anticipó beneficios económicos significativos. “Dijo que en un año y medio, con el oleoducto, van a captar beneficios por mil millones de dólares para esa provincia”.

De esta manera, el análisis del periodista puso el foco en tensiones estructurales de la economía actual, desde el acceso al crédito hasta las transformaciones en el mundo laboral y las oportunidades vinculadas al desarrollo energético.

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