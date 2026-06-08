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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 14º
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Betty Gilpin reveló detalles del impactante rodaje de una escena de parto en "Office Romance"

La actriz contó cómo fue grabar una compleja y poco convencional escena junto a Jennifer Lopez en la nueva comedia romántica de Netflix.

Hoy 07:14
Betty Gilpin

La actriz Betty Gilpin sorprendió al revelar detalles detrás de escena de una de las secuencias más llamativas de Office Romance, la nueva comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein.

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Durante la premiere en Los Ángeles, Gilpin contó que su primera reacción al ver el dispositivo utilizado para filmar la escena fue de fuerte impresión. “Sinceramente, me asusté bastante cuando vi la prótesis. Tuve un momento de nervios, pero después pensé: ‘Voy a estar trabajando con Jennifer Lopez, ¿qué podría salir mal?’”, relató.

La actriz explicó que la escena implicó un complejo montaje técnico. “Mis piernas reales estaban debajo de una mesa, tenía piernas prostéticas y un titiritero manipulaba un bebé animatrónico que salía del dispositivo. Fue una experiencia muy intensa”, detalló.

Gilpin también describió el exigente proceso de repetición de la escena, que requería reiniciar todo el mecanismo entre tomas. Según explicó, el equipo técnico debía intervenir directamente en el dispositivo para preparar nuevamente cada filmación, lo que hizo que la jornada fuera particularmente demandante.

Office Romance presenta a Jennifer Lopez en el papel de una CEO de una aerolínea que inicia un vínculo amoroso con el abogado interno de la compañía, interpretado por Brett Goldstein. Gilpin encarna a la asistente del personaje de Lopez.

La película está dirigida por Ol Parker y coescrita por Goldstein, y cuenta con un elenco que incluye a Edward James Olmos, Jodie Whittaker, Tony Hale, Bradley Whitford, Amy Sedaris y Jackie Sandler, entre otros.

El film ya se encuentra disponible en Netflix.

Además, Gilpin formará parte de Social Reckoning, la secuela dirigida por Aaron Sorkin de The Social Network. En esta nueva producción, interpretará a una editora vinculada a una investigación periodística sobre la denunciante de Facebook, Frances Haugen.

Con humor, la actriz también bromeó sobre su cautela al opinar sobre la red social: “Prefiero no decir demasiado”, comentó entre risas durante la entrevista.

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