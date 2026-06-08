El CCB invita a una charla sobre análisis y recursos literarios para la interpretación de canciones

La misma se desarrollará desde el Espacio de Formación Vocal de la institución y tendrá lugar este miércoles 10 de junio.

Hoy 08:17

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB), a través del Espacio de Formación Vocal de la institución, invita a la charla “Análisis y recursos literarios para la interpretación de canciones”, que tendrá lugar este miércoles 10 de junio, a las 19,30 horas en el Auditorio de la institución.

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La misma propone acercar al público, herramientas sencillas para descubrir cómo funciona el lenguaje poético dentro de la música. Aprender a identificar estos recursos no solo permitirá comprender mejor una canción, sino también desarrollar una escucha más consciente, una lectura más profunda y una interpretación más auténtica y expresiva.

La charla estará a cargo de la Lic. Leila Kassis, quien es Profesora en Lengua y Literatura y Licenciada en Gestión Educativa; educadora con una amplia trayectoria en el ámbito de la gestión educativa y la formación docente.

Su trabajo ha estado orientado al fortalecimiento de la calidad educativa, la formación integral de los estudiantes y el acompañamiento de docentes y equipos de gestión. Su experiencia combina el conocimiento pedagógico con una profunda vocación por la educación como herramienta de transformación personal y social.

Ha participado en diversas instancias de capacitación y asesoramiento educativo, promoviendo el desarrollo profesional docente y la construcción de comunidades educativas comprometidas con los valores humanos, culturales y espirituales.

Teniendo en cuenta que la formación vocal integral no se limita al desarrollo técnico de la voz, sino que implica la comprensión profunda de múltiples dimensiones que intervienen en la expresión artística, es que se considera de vital importancia generar un espacio de reflexión, aprendizaje y concientización.

El CCB invita a integrantes de los Coros, talleres de formación vocal de la institución y a público en general a disfrutar de esta charla que acerca al conocimiento de las canciones y la interpretación de sus letras.