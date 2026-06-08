Perú: el conteo rápido da un empate técnico, pero los resultados oficiales marcan una leve ventaja de Fujimori

El recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales da una diferencia a favor de la candidata que busca la presidencia en su cuarto intento. Sánchez se atribuyó la victoria.

Hoy 08:05

El estrecho margen de menos de un punto que dio el conteo rápido indica, hasta el momento, que Keiko Fujimori, la ⁠hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y que postula por cuarta vez, obtenía un 50,55%, mientras que Roberto Sánchez, cuyo ascenso puso nervioso a los mercados, tenía un 49,45%, al 90,02% de las mesas escrutadas, según la Oficina Nacional de Procesos ‌Electorales (ONPE). El empate técnico, debido a una diferencia de 0,28% inferior al 1% del margen de error, dejaría a Perú ante una definición incierta y cargada de tensión.

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Fue el propio Sánchez quien salió al balcón sobre la Plaza San Martín de Lima, donde se aglutinaron sus simpatizantes, para dirigirse a ellos en un discurso donde se atribuyó la victoria. Allí, enmarcó la jornada electoral como un momento de “recuperación de la democracia” para el país. “Democracia sí, dictadura no”, indicó. “Hoy venció el Perú de todas las sangres, que han venido a recuperar el gobierno para el pueblo”, dijo el representante de Juntos por el Perú. “Pueblo peruano, pueblo profundo... hoy nace el hito histórico para acabar con el pacto mafioso que se apropió de nuestro gobierno”, afirmó.

A las 22 (hora local), la candidata de Fuerza Popular negó que haya un triunfador y pidió que se redoble el esfuerzo de los “personeros”, los veedores electorales que realizan el conteo de votos. “No hay un ganador, sería irresponsable definir el resultado ahora”, declaró. “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos y llamo a la otra fuerza a hacer lo mismo”, afirmó la líder de derecha, y le agradeció a todos los peruanos, incluso a los que no votaron por ella. “Vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, cerró.

Más temprano, el flash electoral de Ipsos ubicó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con el 50,7% de los votos, frente al 49,3% de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La encuestadora Datum difundió cifras prácticamente idénticas: 50,53% para Fujimori y 49,47% para su rival.

El escenario remite de inmediato al antecedente de 2021, cuando la propia Fujimori encabezó el boca de urna y terminó perdiendo en el conteo oficial frente al izquierdista Pedro Castillo por unos 40.200 votos. Todo indica que el resultado final podría demorarse varios días y que el escrutinio voto a voto será determinante en un país donde cada elección reciente estuvo marcada por la disputa milimétrica.

Fue el propio Sánchez el que recordó en una entrevista televisiva que “el boca de urna históricamente puso por debajo a quienes terminaron ganando”. Es por eso que, luego de que se publicara el boca de urna, llamó a esperar al recuento oficial de votos y aseguró que existe un “empate estadístico”, en referencia al estrecho margen que lo separa de su contrincante y que cabe dentro de los márgenes de error. “Nadie puede decir ya gané o ya perdí”, sentenció.

Por su parte, la postulante de Fuerza Popular eligió el silencio. Fujimori canceló la conferencia de prensa que tenía estipulada para las 18 (20 en Argentina), luego de que se publicara el flash electoral.

Para Fujimori, esta jornada representa su cuarto intento de alcanzar la presidencia, en una contienda que la enfrenta al izquierdista Roberto Sánchez, exministro y candidato de Juntos por el Perú. Keiko, que compite por Fuerza Popular, el partido que lidera y que encarna la continuidad del fujimorismo, mientras que su rival canaliza el apoyo de sectores rurales y populares con una agenda de reformas.

Ambos llegaron a esta instancia tras una campaña marcada por la polarización y con niveles de apoyo relativamente bajos desde la primera vuelta.

Los últimos sondeos de Ipsos realizados la semana previa a las elecciones mostraban que la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 51,4% de las preferencias, frente al 48,6% del postulante de Juntos por el Perú. Tanto este como otros estudios le daban una ventaja leve a la candidata de derecha y confirmaban un escenario abierto, con un importante porcentaje de indecisos. Al incorporar el voto blanco y nulo, ese apoyo efectivo se reducía de manera significativa y dejaba a cerca de un tercio del electorado sin una preferencia definida, reflejo del malestar y la desafección política.