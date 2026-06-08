Terminó el velatorio del Indio Solari tras una multitudinaria despedida en Avellaneda

Las puertas del Polideportivo municipal de Villa Domínico cerraron pasadas las 4 de la madrugada, luego de más de 18 horas de homenaje. La decisión fue consensuada con la familia del músico.

Hoy 08:15

El velatorio público de Carlos “Indio” Solari llegó a su fin durante la madrugada de este lunes, luego de una jornada histórica marcada por la presencia de miles de fanáticos que se acercaron hasta Avellaneda para despedir al emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Las puertas del Polideportivo municipal del Parque Villa Domínico cerraron sus accesos pasadas las 4 de la madrugada, tras permanecer abiertas durante más de 18 horas. La decisión de dar por finalizado el homenaje fue tomada en acuerdo con los familiares directos del músico, una vez que se desconcentraron los últimos grupos de seguidores.

Durante todo el domingo, la zona fue escenario de una movilización masiva. Las filas de fanáticos llegaron a extenderse por más de 80 cuadras, en una muestra del enorme vínculo popular que el Indio mantuvo con distintas generaciones de seguidores.

Pese a las demoras propias de un operativo de semejante magnitud, las autoridades confirmaron que todas las personas que permanecían en las inmediaciones lograron ingresar al recinto para despedirse frente al féretro del artista.

En las primeras horas del lunes, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que confirmó la culminación del evento masivo y precisó que el cierre del velatorio fue consensuado con la familia, tras la desconcentración de los últimos contingentes.

La despedida del Indio Solari se convirtió en una jornada cargada de emoción, música y memoria colectiva. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.