La Banda se despide de la neblina: clima parcialmente nublado para hoy Lunes 8 de junio de 2026

Los bandeños experimentan una mañana de neblina, pero el pronóstico muestra un cambio hacia condiciones más agradables. Se anticipan temperaturas moderadas y un cielo parcialmente nublado en los próximos días.

Hoy 08:12

En La Banda, el clima comienza con neblina en la mañana de hoy, Lunes 8 de junio de 2026. La temperatura actual es de 15.2 °C, con una sensación térmica similar que invita a los bandeños a abrigarse un poco más al salir de casa.

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Con un nivel de humedad del 100%, la neblina puede generar algunas dificultades para la visibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, se espera que esta condición se disipe a medida que avance la jornada.

A lo largo del día, el clima se tornará parcialmente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 19.4 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un ambiente más templado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Para mañana, el pronóstico indica que el clima seguirá siendo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C y los 19.9 °C. Esto sugiere que las condiciones continuarán siendo favorables para disfrutar de la ciudad.

El miércoles, se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con una mínima de 14.3 °C y una máxima de 17.8 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un cambio en las condiciones, que podría traer alivio a la sequía que afecta a la región.