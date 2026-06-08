Emilia Clarke, contra el final de Game of thrones: "Fue intolerable lo que hicieron"

La actriz británica, que dio vida a la heredera al trono, Daenerys Targaryen en la ficción televisiva, se pronunció sobre el criticado final de la serie.

Hoy 07:14

En 2011, la plataforma de streaming HBO, junto a los productores David Benioff y D. B. Weiss, inició la adaptación televisiva de la saga de fantasía medieval Canción de hielo y fuego, escrita por George R. R. Martin y publicada desde 1996. Si bien la historia literaria aún no estaba concluida, el propio autor participó activamente como asesor para acompañar el desarrollo de la serie.

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De esta manera, Juego de tronos se convirtió en un éxito desde su primera temporada. Lo que comenzó como una producción con presupuesto limitado terminó transformándose en una superproducción de escala global, con inversiones millonarias por episodio. Además, la serie reunió un destacado elenco y funcionó como plataforma de lanzamiento para varios de sus jóvenes actores, entre ellos Maisie Williams, Sophie Turner, Jack Gleeson, Iwan Rheon, Kit Harington y Emilia Clarke. Estos dos últimos interpretaron a dos de los personajes más representativos de la historia: Jon Snow y Daenerys Targaryen.

Emilia Clarke

A lo largo de sus temporadas, la serie consolidó una audiencia masiva a nivel mundial. Sin embargo, su octava y última temporada recibió fuertes críticas, principalmente por el ritmo narrativo, la resolución de algunas tramas y un desenlace que no cumplió con las expectativas del público.

A siete años de la emisión del episodio final, la actriz británica Emilia Clarke expresó su opinión en una entrevista con Variety, donde manifestó coincidir con el descontento de los seguidores. En relación con el destino de su personaje, señaló: “El final de Daenerys fue difícil de aceptar. Me generó mucho enojo. Más allá de la controversia por sus decisiones, que Jon Snow la traicionara también resultó muy doloroso. Fue una situación muy triste para el personaje. Con el tiempo logré procesarlo, pero en su momento fue muy impactante”.