Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 14º
X
Opinión y Actualidad

Crítica de "Todo lo que nunca fuimos"

La película de Jorge Alonso, adaptación del superventas de Alice Kellen, conoce al dedillo el mapa para alcanzar el corazón del público al que va dirigido y cuenta con unos carismáticos protagonistas.

Hoy 07:05

Por Pablo Vázquez
Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cada época cuenta con un género automáticamente despreciado por la crítica, y el cine juvenil siempre tiene las de perder. Es cierto que, en la coyuntura actual, lo adolescente se ha despojado de casi todo su humor en virtud de las adaptaciones de sagas superventas, dando lugar a una extraña especie de melodrama elevado, sin atisbo de autoría, pero con un tratamiento fidedigno de unas sensaciones cuya intensidad rima con la ebullición hormonal. Sumemos a ello dos intérpretes carismáticos –un sobrio Iglesias y una deslumbrante Corceiro– y una historia de duelo que encuentra en la confrontación del deseo sexual su camino de la suerte.

Lejos queda, eso sí, la astucia de John Hughes, Marisa Silver o Franco Zeffirelli (en la denostada 'Amor sin fin'). Pero, aunque despierte la condescendencia del adulto cascarrabias, la película de Alonso conoce al dedillo el mapa para alcanzar el corazón de su público y da sopas con ondas a sus primas hermanas 'Sigue mi voz' y 'Un año y un día', ambas de 2025.

TEMAS Cine y Artes Audiovisuales
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así es el fixture completo del Mundial 2026: días y horarios de los 104 partidos
  2. 2. Un joven pelea por su vida tras un choque de motos en Ruta 7: el otro conductor huyó y terminó aprehendido
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 8 de junio: se espera una jornada más fresca y con probabilidad de lluvias
  4. 4. Video: el espíritu ricotero dijo presente en Froilán para despedir al Indio Solari
  5. 5. Lo empujaron en medio de una pelea y terminó atropellado por un automóvil en Mar del Plata
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT