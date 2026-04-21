Israel busca avanzar en el desarme de Hezbollah en medio de una frágil tregua

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el objetivo es neutralizar al grupo con una estrategia que combina acciones militares y diplomáticas.

Hoy 07:36

En un contexto de tensión persistente en Medio Oriente, Israel anunció que impulsará el desarme de Hezbollah, en medio de una frágil tregua en la frontera con Líbano.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las fuerzas armadas buscarán avanzar en ese objetivo mediante una combinación de herramientas militares y diplomáticas, en el marco de una estrategia más amplia para la región.

“El objetivo es avanzar en el desarme del grupo respaldado por Irán”, sostuvo el funcionario, en referencia a Hezbollah, organización con fuerte presencia en el sur del Líbano y considerada una amenaza por el gobierno israelí.

El anuncio se produce mientras continúa una tregua inestable en la zona fronteriza, donde las tropas israelíes permanecen desplegadas en territorio del sur libanés. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada.

Desde Israel remarcaron que el desarme del grupo forma parte de un enfoque integral que busca reducir la capacidad operativa de Hezbollah y modificar el equilibrio de fuerzas en la región, en un escenario atravesado por conflictos de larga data y alta sensibilidad geopolítica.