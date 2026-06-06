Detuvieron al segundo acusado por el violento arrebato a una turista de 81 años en Las Termas

El sospechoso permanecía prófugo desde que se inició la investigación. Fue localizado durante un recorrido preventivo en el barrio Toro Yacu.

Hoy 20:33

La investigación por el violento arrebato que sufrió una turista mendocina de 81 años en pleno centro de Las Termas de Río Hondo sumó un importante avance con la detención del segundo sospechoso señalado como partícipe del hecho.

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El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6, que desde hace varios días trabajaban para dar con el paradero del acusado, quien permanecía prófugo mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

En una primera etapa de la causa, los investigadores habían logrado identificar y detener a una joven que estaría vinculada al ilícito. Según la pesquisa, la mujer habría tenido participación en el hecho mediante la utilización del motovehículo empleado durante el arrebato.

A partir de ese momento, la Policía intensificó las tareas investigativas para localizar al segundo involucrado. En ese marco, se realizaron averiguaciones, seguimientos y allanamientos en distintos domicilios frecuentados por el sospechoso, lo que permitió obtener información sobre sus movimientos.

Finalmente, durante recorridos preventivos efectuados en el barrio Toro Yacu, los uniformados lograron ubicar al hombre requerido por la Justicia y procedieron a su inmediata detención.

Además, durante el operativo se concretó el secuestro de prendas de vestir consideradas de interés para la investigación, elementos que serán incorporados como evidencia dentro de la causa.

Una vez informado de los resultados del procedimiento, el fiscal interviniente dispuso que el acusado permanezca alojado en una dependencia policial en calidad de detenido y a disposición de la Justicia.

Con esta nueva detención, los investigadores consideran esclarecido el hecho y continúan reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en el arrebato sufrido por la turista mendocina.