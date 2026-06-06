La despedida al Indio cruzó el océano: cientos de argentinos realizaron una “misa ricotera” en Barcelona

Fanáticos del histórico líder de Los Redondos se reunieron en el centro de la ciudad española para homenajearlo con canciones, banderas, abrazos y velas.

Hoy 21:23

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari continúa generando muestras de dolor y admiración en distintos puntos del mundo. En Barcelona, cientos de argentinos se congregaron para realizar una emotiva “misa ricotera” y despedir al músico que marcó a varias generaciones con su obra junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La convocatoria reunió a compatriotas radicados en España, turistas y seguidores que se encontraban de paso por la ciudad. Con el correr de las horas, el encuentro fue creciendo y transformándose en una mezcla de homenaje, celebración y acompañamiento mutuo entre quienes compartían la tristeza por la partida del artista.

Al principio, pequeños grupos comenzaron a interpretar canciones con guitarras acústicas y voces improvisadas. Más tarde, la llegada de equipos de sonido permitió que los clásicos del Indio resonaran con fuerza en pleno centro de Barcelona, donde las banderas argentinas, los carteles y las imágenes del músico se multiplicaron entre la multitud.

El encuentro también llamó la atención de turistas de distintas nacionalidades que pasaban por la zona sin comprender del todo lo que ocurría. Según relataron los asistentes, muchos se detenían a observar, filmar y participar de los cánticos al ver a personas llorando, abrazándose y recordando al artista con velas y mensajes de despedida.

“En la lejanía se siente un poco más profundo el dolor, pero también se siente la fraternidad. Hay mucha gente que no se conoce abrazándose y dándose las condolencias”, contó Lucas, un argentino residente en Barcelona, al describir el clima que se vivió durante la jornada.

Entre los homenajes más llamativos, un tatuador instaló una mesa improvisada para realizar diseños vinculados al universo ricotero, mientras que otros fanáticos armaron un altar con fotografías del Indio, fragmentos de sus canciones y velas encendidas. A su alrededor, decenas de personas cantaban y compartían recuerdos del músico.

Con banderas celestes y blancas, canciones emblemáticas y un fuerte sentido de pertenencia, los argentinos que viven del otro lado del Atlántico encontraron una manera de despedir a su ídolo. Así, la tradicional “misa ricotera” volvió a repetirse lejos de casa, demostrando que el legado del Indio Solari trasciende fronteras y generaciones.