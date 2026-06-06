Secuestran en Sachayoj una motocicleta robada que era buscada por la Justicia de Buenos Aires

El vehículo fue detectado durante un control preventivo de Seguridad Vial. Al verificar sus datos, los efectivos comprobaron que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado en 2023.

Hoy 20:31

Un procedimiento realizado por personal de la Dirección General de Seguridad Vial permitió recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo denunciado en la provincia de Buenos Aires.

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El operativo tuvo lugar durante la noche del viernes en un puesto de control ubicado en la localidad de Sachayoj, donde los efectivos detuvieron la marcha de una Honda Tornado 250 cc para efectuar las verificaciones de rutina.

Al momento de la inspección, el conductor manifestó que no contaba con la documentación correspondiente del rodado, por lo que los uniformados realizaron consultas a través de los sistemas informáticos policiales.

Como resultado de las averiguaciones, se estableció que la motocicleta poseía un pedido de secuestro activo por un robo denunciado el 6 de marzo de 2023 en la provincia de Buenos Aires, situación que motivó la inmediata intervención de la Justicia.

Frente a esta irregularidad, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del vehículo y a la correcta identificación de la persona que lo conducía, dando aviso a la autoridad judicial competente.

Tras ser informada de lo ocurrido, la fiscal interviniente dispuso el traslado de la motocicleta a la Subcomisaría de Sachayoj, donde quedó alojada mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

Asimismo, se ordenó notificar a las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires para coordinar las medidas necesarias destinadas a la restitución del rodado y avanzar con las diligencias vinculadas a la causa original.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la provincia con el objetivo de detectar vehículos con irregularidades, reforzar la seguridad vial y colaborar con investigaciones judiciales de otras jurisdicciones.